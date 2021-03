Chi è Olesya Rostova | la 20enne che potrebbe essere Denise Pipitone?

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si riaccende la speranza per Piera Maggio, la madre di, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva soltanto 4 anni , dopo che una ragazza alla tv russa ha raccontato di...

KSinessiu : Olesya Rostova è Denise Pipitone? Tra dubbi e riscontri, ecco chi è la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio. - infoitinterno : Denise Pipitone: ecco chi è Olesya Rostova, la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio FOTO - GazzettaDelSud : ????? OLESYA E' DENISE PIPITONE? | Olesya Rostova è una 20enne che ha inviato una lettera alla redazione di un prog… - infoitinterno : Denise Pipitone, chi è Olesya Rostova? La storia della ragazza che somiglia a Piera Maggio - marcuspascal1 : RT @News24_it: Olesya Rostova è Denise Pipitone? Tra dubbi e riscontri, ecco chi è la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio - TGCOM htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Olesya

Ma cosa accomuna Denise Pipitone eRostova? Ma soprattutto,è la donna russa che in tanti sperano sia la piccola siciliana scomparsa? Apparsa nel programma russo (Lasciali parlare), ...l'ha visto? e la puntata di questa sera dedicata a Denise Pipitone eRostova È un'insinuazione non da poco quella che fa Ricky Tognazzi su Twitter , sveglio di prima mattina per commentare ...Piera Maggio , la mamma di Denise Pipitone , la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese , attende (con speranza) ...Ricky Tognazzi si unisce alla schiera di persone che hanno attaccato Chi l'ha visto, il programma di Federica Sciarelli.