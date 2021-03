Carlo Moser | chi è il fratello del più famoso Ignazio

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è figlio del campione di ciclismo Francesco edi. Dalla finanza alla vigna: è un imprenditore di successo, foto Facebookè un cognome importante nel ciclismo. Famiglia di campioni sulle due ruote, in particolare Francesco. Ha tre figli,e Francesca. Il secondo ha 28 anni e si ritira dopo una brutta caduta. Lasciato lo sport nel quale ihanno legato fortemente proprio nome, comincia a lavorare nell’azienda vinicola di famiglia. Accanto a lui suoè noto al grande pubblico per la partecipazione al GrandeVip e per la storia d’amore con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Moser

Ck12 Giornale

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Ignazio, chi sono i suoi fratellie Francesca Ignazioè il più famoso dei figli .... All. Alessandro Fusina Arbitri:Dionisi e Stefano MaccarroneCarlo Moser è figlio del campione di ciclismo Francesco e fratello di Ignazio. Dalla finanza alla vigna: è un imprenditore di successo ...Ignazio Moser dopo il GF torna in tv a Gioco Loco stasera in prima serata su Rai2 con Simona Ventura: tutto sul ragazzo di Cecilia Rodriguez ...