 Blitz della Dia | sequestro da 5 mln ad un acquirente della Depositi Costieri

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento didi beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trieste nei confronti di un imprenditore, Pasquale Formicola, di 43 anni, di Cercola (Napoli), già condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per autoriciclaggio e frode fiscale nell’ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Trieste per l’acquisto di una storica azienda portuale locale, la. A Formicola – come precisa una nota – è stato sequestrato un patrimonio di 5 società con sede in provincia di Napoli, 4 fabbricati a Cercola e a Napoli, beni mobili tra cui un’imbarcazione del valore di circa 150 mila euro e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'articolo proviene da ...