Assegno unico figli 2021, ora si lavora per preparare i decreti a tempo record (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un voto unanime. Il Senato ieri sera ha dato il via libera definitivo all'Assegno unico per i figli, uno dei pilastri del family act, con 227 sì e 4 astenuti. Un segnale importante per una... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un voto unanime. Il Senato ieri sera ha dato il via libera definitivo all'per i, uno dei pilastri del family act, con 227 sì e 4 astenuti. Un segnale importante per una...

Ultime Notizie dalla rete : Assegno unico Assegno unico al via dal 1° luglio, sarà anche per gli autonomi L'assegno unico per i figli è legge. Con il via libera del Senato al disegno di legge delega la nuova forma di sostegno che sostituirà assegni familiari e le altre forme di aiuto per chi ha figli si ...

Messina, Navarra sull'assegno unico: "un cambio di passo epocale per la politica italiana" Messina, Navarra sull'assegno unico: "un cambio di passo epocale per la politica italiana. Una riforma complessiva che vuole superare molte iniquità pensando al futuro dei nostri figli" "L'assegno unico e universale per i ...

Assegno unico e universale per figli a carico esteso ai lavoratori autonomi Ipsoa L’assegno unico è legge, contributo da 250 euro per i figli fino a 21 anni Dal 1° luglio partirà l’assegno unico e universale. Il contributo universale per i figli diventa lo strumento unico per il sostegno della ...

