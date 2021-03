Artrite reumatoide: leflunomide efficace anche da sola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Artrite reumatoide: il trattamento con la sola leflunomide ha la stessa efficacia della terapia in combinazione con metotressato Il trattamento on combinazione di metotressato e leflunomide ha un’efficacia simile al trattamento con la sola leflunomide. Lo dimostrano i risultati di uno studio brasiliano recentemente pubblicato sullo European Journal of Rheumatology. Lo studio prende le mosse dall’osservazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021): il trattamento con laha la stessa efficacia della terapia in combinazione con metotressato Il trattamento on combinazione di metotressato eha un’efficacia simile al trattamento con la. Lo dimostrano i risultati di uno studio brasiliano recentemente pubblicato sullo European Journal of Rheumatology. Lo studio prende le mosse dall’osservazione… L'articolo Corriere Nazionale.

