Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 17 | 45

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 1735 ft BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E APRILIA IN IN DIREZIONE LATINA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CAUSANO CODE PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA A91FIUMICINO E LA A1 DIRAMAZIONESUD IL SERVIZIO TRAM DELLE LINEE 5, 14 E 19 è LIMITATO A PORTA MAGGIORE PER GUSTO AD UN MEZZO ALTEZZA GIOVENALE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E TOGLIATTI CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO ...