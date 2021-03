Usa | Casa Bianca | Joe Biden non incontrerà Kim Jong - un

Advertising

Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - stebellentani : Inizio primavera 2021. Giappone: apre il Super Nintendo World, il nuovo parco divertimenti giapponese della Mario B… - Maurizi89669463 : RT @piergiuseppe36: Il “buonista” Biden usa il pugno duro contro i migranti: “Espulsione immediata. Vi aiutiamo a casa vostra” https://t.co… - viaggrego : RT @viaggrego: Il “buonista” #Biden usa il pugno duro contro i #migranti: “#Espulsione immediata. Vi aiutiamo a casa vostra” - giusepppe961 : RT @CesareSacchetti: Venditti:'ho fatto il vaccino AstraZeneca, un vaccino proletario.' Un vaccino 'proletario' di una casa farmaceutica mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Casa

TGCOM

Il presidente americano Joe Biden 'non ha intenzione' di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong - Un. Lo ha detto la portavoce dellaBianca Jen Psaki, nel suo briefing quotidiano. 'Credo che il suo approccio sia piuttosto diverso, e questa non è la sua intenzione', ha spiegato, rispondendo a chi le chiedeva se Biden incontrerà ...O Pan Ei Phyu, uccisa insua, a Meiktila, davanti agli occhi di sua madre. Gente a caso, ... Glihanno varato misure restrittive contro due compagnie di proprietà delle forze armate, la Mehl (...Scordatevi il vecchio detto: «Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi». Noi italiani lo sappiamo da settimane che trascorreremo Pasqua e Pasquetta in fascia rossa, tutti, da Bolzano a Ragusa.Il presidente americano Joe Biden "non ha intenzione" di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, nel suo briefing quotidiano. "Credo che ...