Una famiglia su cinque si aspetta un peggioramento del reddito nel 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Durante la seconda ondata pandemica le condizioni economiche attuali e prospettiche sono peggiorate rispetto all’estate, si sono tuttavia mantenute meno negative di quelle riportate nella prima ondata. E’ quanto emerge dalla terza edizione dell’Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020 condotta dalla Banca d’Italia.Un terzo delle famiglie ha riferito di aver subito una riduzione del reddito nel 2020; tra queste, solo un quinto ne prefigura una ripresa nel corso del 2021. Rispetto a prima della pandemia, le famiglie hanno riportato di aver ridotto la frequenza delle spese per alcuni servizi, a causa sia delle minori disponibilità economiche sia della paura del contagio, che ha continuato a scoraggiare queste tipologie di consumi; la flessione ha interessato in misura maggiore le regioni più esposte all’emergenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Durante la seconda ondata pandemica le condizioni economiche attuali e prospettiche sono peggiorate rispetto all’estate, si sono tuttavia mantenute meno negative di quelle riportate nella prima ondata. E’ quanto emerge dalla terza edizione dell’Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020 condotta dalla Banca d’Italia.Un terzo delle famiglie ha riferito di aver subito una riduzione delnel 2020; tra queste, solo un quinto ne prefigura una ripresa nel corso del. Rispetto a prima della pandemia, le famiglie hanno riportato di aver ridotto la frequenza delle spese per alcuni servizi, a causa sia delle minori disponibilità economiche sia della paura del contagio, che ha continuato a scoraggiare queste tipologie di consumi; la flessione ha interessato in misura maggiore le regioni più esposte all’emergenza ...

Advertising

chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - poliziadistato : Il #COVID19 si porta via un altro poliziotto, Vincenzo. Aveva 53 anni e lavorava alla Giudiziaria della Procura di… - enpaonlus : Il cane abbandonato in una casa senza cibo, salvato dal Canile ora cerca una famiglia - michele5412 : @luisamattina39 @LaVeritaWeb Se da millenni di anni che l'uomo e donna creano una famiglia ci sarà un perché, il pe… - lacosenzz : Ricordo che si parla anche di genitori, nonni, figli, cugini. La famiglia è una forma d'amore e non va MAI sottoval… -