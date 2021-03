Stop agli affari in Myanmar. La strategia Usa contro i militari birmani (Di martedì 30 marzo 2021) Indignati dalla violenza contro i manifestanti, gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’accordo commerciale e d’investimenti con il Myanmar. L’intesa, siglata nel 2013, è bloccata finché non sarà ripristinato il sistema democratico nel Paese, dopo il colpo di Stato di febbraio con cui la giunta militare ha preso il potere. Katherine Tai, rappresentante per il commercio degli Usa, ha spiegato su Twitter che “gli Stati Uniti sostengono il popolo birmano nei suoi sforzi per ripristinare un governo eletto democraticamente e condannano fermamente la brutale violenza delle forze di sicurezza birmane contro i civili. L’uccisione di manifestanti pacifici, studenti, lavoratori, leader sindacali, medici e bambini ha scioccato la coscienza della comunità internazionale”. Tai ha aggiunto che queste azioni rappresentano “un attacco diretto ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Indignati dalla violenzai manifestanti, gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’accordo commerciale e d’investimenti con il. L’intesa, siglata nel 2013, è bloccata finché non sarà ripristinato il sistema democratico nel Paese, dopo il colpo di Stato di febbraio con cui la giunta militare ha preso il potere. Katherine Tai, rappresentante per il commercio degli Usa, ha spiegato su Twitter che “gli Stati Uniti sostengono il popolo birmano nei suoi sforzi per ripristinare un governo eletto democraticamente e condannano fermamente la brutale violenza delle forze di sicurezza birmanei civili. L’uccisione di manifestanti pacifici, studenti, lavoratori, leader sindacali, medici e bambini ha scioccato la coscienza della comunità internazionale”. Tai ha aggiunto che queste azioni rappresentano “un attacco diretto ...

Advertising

fattoquotidiano : GIUSTIZIA I pasdaran 'garantisti' dovranno ritirare gli emendamenti anti-pm: volevano vietare le dichiarazioni e im… - pi2py : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, stop al vaccino in Canada agli under 55: «Rischi di coagulazione nel sangue» - formichenews : Stop agli affari in #Myanmar. La strategia #Usa contro i militari birmani. L'articolo di @rssmiranda ?? ??… - ES1670 : RT @ilriformista: Berlino e Monaco hanno sospeso la somministrazione del vaccino alle persone sotto i 60 anni. Il Canada agli under 55. Cam… - CSVNA : Salute della prostata, stop agli equivoci, sì alla prevenzione: l’attore Paolantoni testimonial in uno spot -