Sms Engineering | nomination ai Dcs Awards 2021 con il progetto Data Center per l’Industria 4 0

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilfor Industry 4.0” realizzato dalla Smsper un proprio cliente ha avuto laaisolutionnella categoria Edge Computing Innovation of the Year. Dopo i successi ottenuti nel 2020 con ildi integrazione di Soluzioni Schneider Electric realizzato per ildella Idir Spa e nel 2019 con ilrealizzato per il Consiglio regionale della Regione Puglia (entrambi premiati con due riconoscimenti di national finalist a livello europeo) nella Smsè incon un...