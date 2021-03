Sky, niente pacchetto 2 della Serie A? Mediaset prova il colpo (Di martedì 30 marzo 2021) Nulla di fatto. L’assemblea di Lega, dopo aver decretato DAZN vincitore dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (ecco di quanto potrebbe aumentare l’abbonamento mensile), si è riunita per l’assegnazione del pacchetto 2 relativo alla messa in onda di tre partite in co-esclusiva, ma ha risposto a Sky con un secco ‘no’. I presidenti di club a non aver votato a favore dell’emittente satellitare di Santa Giulia sono i soliti sette, ovvero Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Le restanti tredici squadre, quali Roma, Milan, Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Spezia, Torino, Udinese e Parma, sarebbero state d’accordo per il piccolo rilancio di Sky aumentando la proposta (di quasi il 20% rispetto alla precedente) dai 70 milioni iniziali fino agli 87,5 milioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Nulla di fatto. L’assemblea di Lega, dopo aver decretato DAZN vincitore dei diritti TVA per il prossimo triennio 2021-2024 (ecco di quanto potrebbe aumentare l’abbonamento mensile), si è riunita per l’assegnazione del2 relativo alla messa in onda di tre partite in co-esclusiva, ma ha risposto a Sky con un secco ‘no’. I presidenti di club a non aver votato a favore dell’emittente satellitare di Santa Giulia sono i soliti sette, ovvero Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Le restanti tredici squadre, quali Roma, Milan, Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Spezia, Torino, Udinese e Parma, sarebbero state d’accordo per il piccolo rilancio di Sky aumentando la proposta (di quasi il 20% rispetto alla precedente) dai 70 milioni iniziali fino agli 87,5 milioni ...

