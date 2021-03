Oxford, dopo l’assalto a Omero se la prendono con Mozart e Beethoven. Maschi, bianchi e europei (Di martedì 30 marzo 2021) Mozart e Beethoven? Sono bianchi, Maschi e europei. La loro musica è da ridimensionare. Così i professori di Oxford, secondo quanto rivela il Telegraph, intendono riformare i corsi per decolonizzare l’offerta musicale dell’università. Una graziosa concessione ai militanti di Black Lives Matter. Mozart e Beethoven via, no alla musica europea bianca I professori hanno detto che il repertorio classico insegnato a Oxford, incentrato su Mozart e Beethoven, è troppo basato sulla “musica europea bianca del periodo degli schiavi”. Bisogna aprire il ventaglio formativo e offrire “musiche diasporiche africane”, “musiche globali” e “musiche popolari”. L’esame di storia africana o asiatica o indiana E non è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021)? Sono. La loro musica è da ridimensionare. Così i professori di, secondo quanto rivela il Telegraph, intendono riformare i corsi per decolonizzare l’offerta musicale dell’università. Una graziosa concessione ai militanti di Black Lives Matter.via, no alla musica europea bianca I professori hanno detto che il repertorio classico insegnato a, incentrato su, è troppo basato sulla “musica europea bianca del periodo degli schiavi”. Bisogna aprire il ventaglio formativo e offrire “musiche diasporiche africane”, “musiche globali” e “musiche popolari”. L’esame di storia africana o asiatica o indiana E non è ...

