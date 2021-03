Napoli, in 14 percepivano il Reddito di Cittadinanza in modo illecito: erano tutti parcheggiatori abusivi (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz degli agenti di Polizia di Napoli, scoperti 14 parcheggiatori abusivi con il Reddito di Cittadinanza. I poliziotti hanno sequestrato preventivamente le Carte Postamat RDC (Reddito di Cittadinanza) e del denaro rinvenuto, nei confronti di 14 persone indagate per violazione dell’art. 7 co. 1 D.L. nr. 4/2019. Le attività rappresentano l’esito di una attività d’indagine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz degli agenti di Polizia di, scoperti 14con ildi. I poliziotti hanno sequestrato preventivamente le Carte Postamat RDC (di) e del denaro rinvenuto, nei confronti di 14 persone indagate per violazione dell’art. 7 co. 1 D.L. nr. 4/2019. Le attività rappresentano l’esito di una attività d’indagine L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

