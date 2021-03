Mugnano | in auto con i figlioletti sulla circumvallazione | arrestate due mamme pusher

(Di martedì 30 marzo 2021) Blitz della Squadra Mobile di Napoliesterna, all’altezza dell’uscita Melito/. In manette due donne per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio che viaggiavano in macchina. Polizia sul “doppio senso”:due donne spacciatrici Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno controllato un’vettura nei pressi dell’uscita di Melito/della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

35 le sanzioni per il mancato rispetto al codice della strada con 6sequestrate. I Carabinieri ... Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre arrestato una donna, 45enne di, in ...Ha accostato, è uscito dall'ed è stramazzato a terra. Così è morto questa mattina un uomo di San Giorgio a Cremano in ... nel territorio del comune di, in direzione Villaricca . Sul posto ...Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un’autovettura nei pressi dellu ...Melito. In auto con mezzo chilo di eroina, arrestate due donne: con loro due bambini. L'intervento degli uomini della ...