L'uomo che liberò Michelangelo con lo sputo (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Tutto iniziò con un fazzoletto, e – adesso, in tempi di covid, la cosa sarebbe impensabile – un volgarissimo sputo. Così il Michelangelo della Sistina venne liberato da fumi e polveri che lo tenevano prigioniero fin dai giorni del Sacco di Roma. L'autore del gesto, tra l'evangelico il profetico e un sonetto del Belli, era Gianluigi Colalucci, che adesso, a 92 anni, ci ha lasciato. Breve biografia: nato a Roma diplomato all'Istituto Centrale del Restauro di Roma, sotto la direzione di Cesare Brandi. Nel 1979 fu nominato restauratore capo del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani e poco dopo, nel 1980, nominato capo del restauro della Cappella Sistina.. Il lavoro venne terminato nel 1994 e il mondo restò a bocca aperta a rimirar quei colori. Per taluni risultarono anche troppo vivi, ma c'è sempre qualcuno che esagera. ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Tutto iniziò con un fazzoletto, e – adesso, in tempi di covid, la cosa sarebbe impensabile – un volgarissimo. Così ildella Sistina venne liberato da fumi e polveri che lo tenevano prigioniero fin dai giorni del Sacco di Roma. L'autore del gesto, tra l'evangelico il profetico e un sonetto del Belli, era Gianluigi Colalucci, che adesso, a 92 anni, ci ha lasciato. Breve biografia: nato a Roma diplomato all'Istituto Centrale del Restauro di Roma, sotto la direzione di Cesare Brandi. Nel 1979 fu nominato restauratore capo del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani e poco dopo, nel 1980, nominato capo del restauro della Cappella Sistina.. Il lavoro venne terminato nel 1994 e il mondo restò a bocca aperta a rimirar quei colori. Per taluni risultarono anche troppo vivi, ma c'è sempre qualcuno che esagera. ...

Advertising

TvTalk_Rai : 'Parliamo di Vaime, signore e signori: Enrico Vaime, esattamente! Non pizza e fichi. Un uomo che suggeriva le battu… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato un uomo di 54 anni nel Casertano. A denunciarlo è stato il figlio sedicenne. Il ragazzo ha… - peppeprovenzano : Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso di procedere alla revoca dell'incarico assegnato al consulen… - AngeltheNight12 : RT @Sweet_Danger_: @AngeltheNight12 Ad Atlanta, un uomo ha fatto una sparatoria, uccidendo 9 persone. In queste persone 6 erano asiatici. S… - Claudio26520120 : RT @monikindaaaa: A Bari ragazza di 21 tenuta prigioniera e violentata da un egiziano, la scoperta per caso dopo che l'uomo era stato ferma… -