Live non è la D’Urso chiude: la reazione degli assistenti dello show (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica 28 marzo è andato in onda l’ultimo appuntamento con il programma serale Live non è la D’Urso. Come precisato dalla padrona di casa, però, non si tratta di un addio definitivo, bensì di un arrivederci. Il talk show, infatti, dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire dall’autunno. Ad ogni modo, questa chiusura anticipata del programma ha sollevato un po’ di polveroni sul web. Intanto, però, gli assistenti della conduttrice, che lavorano dietro le quinte in maniera incessante, hanno deciso di omaggiare la padrona di casa con una sorpresa inaspettata. La sorpresa dello staff di Live non è la D’Urso Dopo l’ultima puntata della stagione di Live non è la D’Urso, gli assistenti, i macchinisti e tutti coloro i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica 28 marzo è andato in onda l’ultimo appuntamento con il programma seralenon è la. Come precisato dalla padrona di casa, però, non si tratta di un addio definitivo, bensì di un arrivederci. Il talk, infatti, dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire dall’autunno. Ad ogni modo, questa chiusura anticipata del programma ha sollevato un po’ di polveroni sul web. Intanto, però, glidella conduttrice, che lavorano dietro le quinte in maniera incessante, hanno deciso di omaggiare la padrona di casa con una sorpresa inaspettata. La sorpresastaff dinon è laDopo l’ultima puntata della stagione dinon è la, gli, i macchinisti e tutti coloro i ...

straneuropa : Recovey Plan, l'ultimo miglio Super cast martedì 30 alle 16 sul sito della @LaStampa Non mancate! Con E Giovann… - rtl1025 : “Angelo, prenditi cura di lei Lei non sa vedere al di là di quello che dà”?? Nella #Suite1025 Prime Time Live… - IlContiAndrea : 5mila persone a un concerto a #Barcellona. I biglietti - tra 23 e 28 euro - includevano il costo del test antigieni… - tuttopuntotv : Live non è la D’Urso chiude: la reazione degli assistenti dello show (VIDEO) #noneladurso - imfedee97 : L’ #isola secondo me ha un problema di fondo ed è per questo che è molto meno seguita (durante la settimana) del… -