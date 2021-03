L’asteroide Apophis non colpirà la Terra, almeno per ora (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo i calcoli della Nasa, per i prossimi 100 anni non ci sarebbe il rischio che l’oggetto si possa scontrare con il nostro pianeta Per almeno 100 anni dovremmo stare tranquilli: L’asteroide Apophis non colpirà la Terra. Già, oltre al Covid ci mancava solo questo, ma il pericolo fino a poco tempo fa c’era eccome. Gli ultimi calcoli della Nasa sembrano però averlo scongiurato, almeno per il momento. L'asteroide Apophis e il pericolo scampato L’oggetto era stato scoperto tra il 24 e il 25 dicembre del 2004 dagli astronomi della Nasa e dell’Esa e aveva dato non poche preoccupazioni. Dalle osservazioni infatti, 99942 Apophis, con oltre 300 metri di diametro, una lunghezza massima di 450 metri e un peso di 27 milioni di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo i calcoli della Nasa, per i prossimi 100 anni non ci sarebbe il rischio che l’oggetto si possa scontrare con il nostro pianeta Per100 anni dovremmo stare tranquilli:nonla. Già, oltre al Covid ci mancava solo questo, ma il pericolo fino a poco tempo fa c’era eccome. Gli ultimi calcoli della Nasa sembrano però averlo scongiurato,per il momento. L'asteroidee il pericolo scampato L’oggetto era stato scoperto tra il 24 e il 25 dicembre del 2004 dagli astronomi della Nasa e dell’Esa e aveva dato non poche preoccupazioni. Dalle osservazioni infatti, 99942, con oltre 300 metri di diametro, una lunghezza massima di 450 metri e un peso di 27 milioni di ...

wireditalia : Finora c'era una probabilità, seppure bassissima, che l'asteroide near-Earth Apophis potesse colpire la Terra nel 2… - StellaSirio60 : RT @AnsaScienza: L' #asteroide #Apophis non è più una potenziale minaccia per la #Terra Sembrava aver una probabilità di colpire il nostro… - infoitscienza : No, l asteroide Apophis non ci colpirà nel 2068 - tittimaestra : RT @mediainaf: Non fa più paura l'#asteroide #Apophis. Dopo gli incontri ravvicinati con la Terra nel 2029 e 2036, la remota possibilità di… - VinnieVegaPF : @OrizOrizzonte @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @Giovaguerrato @maxlooking @ImKo86 @ilconterosso1… -

