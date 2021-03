La strage delle api che mette in pericolo tutta la catena alimentare (Di martedì 30 marzo 2021) Negli ultimi cinque anni nel mondo sono scomparsi 10 milioni di alveari e in Italia se ne sono persi oltre 200mila per colpa di alcuni insetticidi. E parte la raccolta firme per vietarli Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 30 marzo 2021) Negli ultimi cinque anni nel mondo sono scomparsi 10 milioni di alveari e in Italia se ne sono persi oltre 200mila per colpa di alcuni insetticidi. E parte la raccolta firme per vietarli

