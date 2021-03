Juventus, Buffon squalificato per espressione blasfema (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigi Buffon squalificato per una espressione blasfema. Una giornata di stop per il portiere della Juventus. ROMA – Gianluigi Buffon squalificato per una giornata per aver pronunciato una espressione blasfema durante Parma-Juventus, sfida che si è disputata lo scorso 19 dicembre. La frase del portiere bianconero non è passata inosservata alle telecamere e la Corte d’Appello della Figc ha accettato la richiesta avanzata dal Procuratore Federale. Una decisione che non consentirà all’estremo difensore di essere a disposizione per il derby contro il Torino. La frase che è costata la squalifica a Buffon “Porta (Portanova n.d.r.) mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigiper una. Una giornata di stop per il portiere della. ROMA – Gianluigiper una giornata per aver pronunciato unadurante Parma-, sfida che si è disputata lo scorso 19 dicembre. La frase del portiere bianconero non è passata inosservata alle telecamere e la Corte d’Appello della Figc ha accettato la richiesta avanzata dal Procuratore Federale. Una decisione che non consentirà all’estremo difensore di essere a disposizione per il derby contro il Torino. La frase che è costata la squalifica a“Porta (Portanova n.d.r.) mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a ...

