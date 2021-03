Il dolore dell'ex calciatore (Di martedì 30 marzo 2021) Il dolore straziante di Beppe Furino per la morte della moglie Irene, dovuta al Coronavirus, e il senso di colpa per essere stato l'untore. Juventus, Beppe Furino: “Mia moglie morta di Covid, credo di essere l’untore” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Ilstraziante di Beppe Furino per la mortea moglie Irene, dovuta al Coronavirus, e il senso di colpa per essere stato l'untore. Juventus, Beppe Furino: “Mia moglie morta di Covid, credo di essere l’untore” su Notizie.it.

