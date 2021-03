Giulia Accardi | «Il mio #perfectlyimperfect per combattere il bodyshaming» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 30 marzo 2021) Modella plus size, ma soprattutto modello di anticonformismo,ha ottenuto il successo nel mondo della moda grazie alla capacità di accettarsi per come è. Così in poco tempo ha elaborato il movimento, pensato inizialmente come un movimento contro il. Da lì la sua carriera è stata costellata di successi lavorativi, ma anche di soddisfazioni personali. Oggi il suo viso è l’icona della guerra ai modelli distorti della bellezza, e il suo hashtag il simbolo di una rivoluzione che fa parlare nel mondo del beauty e della moda. Con noi di VelvetMag ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, affrontando temi importante come l’inclusione e l’accettazione di sé....