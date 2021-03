Gabriel Garko, le parole terribili di Teodosio Losito: "hai avuto comportamenti da mign..ta" (Di martedì 30 marzo 2021) Alberto Tarallo ha diffuso una presunta lettera di Teodosio Losito che, tra le altre cose, accusa Gabriel Garko di aver avuto atteggiamenti di dubbio gusto per dividere le persone. Teodosio Losito avrebbe scritto una lettera a Gabriel Garko usando parole terribili contro l'attore, accusato di aver avuto 'comportamenti da mign..ta' per dividere le persone: la presunta missiva è stata consegnata da Alberto Tarallo al Corriere della Sera. L'Ares Gate ha preso nuovamente vita ora che si è spostato anche nelle stanze della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, riferendosi alla morte di Teodosio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Alberto Tarallo ha diffuso una presunta lettera diche, tra le altre cose, accusadi averatteggiamenti di dubbio gusto per dividere le persone.avrebbe scritto una lettera ausandocontro l'attore, accusato di averda..ta' per dividere le persone: la presunta missiva è stata consegnata da Alberto Tarallo al Corriere della Sera. L'Ares Gate ha preso nuovamente vita ora che si è spostato anche nelle stanze della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, riferendosi alla morte di...

