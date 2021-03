Fibrosi cistica, Francesca: «Vi racconto la malattia invisibile» (Di martedì 30 marzo 2021) «Chi ha la salute è padrone del mondo e non lo sa». Francesca ha 34 anni ed è nata con la fibrosi cistica, una malattia che come ci dice lei stessa, «è ancora conosciuta poco» anche se si tratta della malattia genetica grave più diffusa. Una patologia multiorgano, come spiega la Lega Italiana Fibrosi Cistica, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente ed è dovuta a un gene alterato, cioè mutato, chiamato gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso, in grado di compromettere la funzionalità degli organi. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) «Chi ha la salute è padrone del mondo e non lo sa». Francesca ha 34 anni ed è nata con la fibrosi cistica, una malattia che come ci dice lei stessa, «è ancora conosciuta poco» anche se si tratta della malattia genetica grave più diffusa. Una patologia multiorgano, come spiega la Lega Italiana Fibrosi Cistica, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente ed è dovuta a un gene alterato, cioè mutato, chiamato gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso, in grado di compromettere la funzionalità degli organi.

Advertising

mariana80024548 : genetico come la sindrome di Down, la sindrome di Klinefelter, la sindrome di Turner, l'insufficienza cardiaca gene… - RaiperilSociale : La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa che impedisce progressivamente una funzione tanto sempl… - RaiperilSociale : Campagna di #RaccoltaFondi promossa da @fibrosicistica per sostenere il progetto “Case LIFC”, per l’ospitalità dell… - RaiperilSociale : Raccolta Fondi di @fibrosicistica per le ‘CASE LIFC’, grazie alle quali i pazienti con fibrosi cistica e le famigl… - RaiperilSociale : Con la #RaccoltaFondi #NumeroSolidale 45598 di @fibrosicistica è possibile sostenere il progetto ‘CASE LIFC’ per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fibrosi cistica Fibrosi cistica: il progetto di un alloggio per chi viene a Bergamo per un trapianto Il progetto pilota nato con l'obiettivo di offrire supporto, orientamento e consulenza alle persone con fibrosi cistica. Per aiutare basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45598

10 uova doppiamente buone Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica è possibile in un clic, ordinando sullo shop online di FFC due uova di Pasqua al cioccolato latte, una al cioccolato ...

Lega italiana fibrosi cistica e Federfarma insieme per sostenere il progetto Case Lifc Quotidiano Sanità Fibrosi cistica, Francesca: «Vi racconto la malattia invisibile» In Italia sono oltre 300 le persone in lista di attesa per il trapianto di polmone, quasi sempre persone costrette a lasciare le proprie città. La storia di Francesca ...

Vaccino Covid, quando toccherà ai fragili i pazienti con fibrosi cistica; le persone con insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati autoimmuni o con immunodeficienze primitive; i pazienti con cirrosi epatica; chi ha subito un evento ...

Il progetto pilota nato con l'obiettivo di offrire supporto, orientamento e consulenza alle persone con. Per aiutare basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45598Fondazione RicercaSostenere la ricerca sullaè possibile in un clic, ordinando sullo shop online di FFC due uova di Pasqua al cioccolato latte, una al cioccolato ...In Italia sono oltre 300 le persone in lista di attesa per il trapianto di polmone, quasi sempre persone costrette a lasciare le proprie città. La storia di Francesca ...i pazienti con fibrosi cistica; le persone con insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati autoimmuni o con immunodeficienze primitive; i pazienti con cirrosi epatica; chi ha subito un evento ...