Dwars door Vlaanderen 2021: Julian Alaphilippe sfida il campione uscente Mathieu van der Poel (Di martedì 30 marzo 2021) Domani si terrà la Dwars door Vlaanderen 2021, l’ultima semiclassica di avvicinamento al Giro delle Fiandre. Il grande favorito non può che essere il campione uscente Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), il quale ha conquistato la gara in questione nel 2019. Tuttavia, il fuoriclasse neerlandese dovrà vedersela con una Deceuninck-Quick Step di altissimo livello che sarà capitanata da Julian Alaphilippe. Il francese, infatti, prenderà parte alla Dwars per rifinire la condizione in vista del Giro delle Fiandre. Al fianco dell’iridato, inoltre, ci saranno altri nomi pericolosissimi come il danese Kasper Asgreen, fresco vincitore dell’E3 di Harelbeke, il ceco Zdenek Stybar, il francese Florian Sénéchal, il ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Domani si terrà la, l’ultima semiclassica di avvicinamento al Giro delle Fiandre. Il grande favorito non può che essere ilvan der(Alpecin-Fenix), il quale ha conquistato la gara in questione nel 2019. Tuttavia, il fuoriclasse neerlandese dovrà vedersela con una Deceuninck-Quick Step di altissimo livello che sarà capitanata da. Il francese, infatti, prenderà parte allaper rifinire la condizione in vista del Giro delle Fiandre. Al fianco dell’iridato, inoltre, ci saranno altri nomi pericolosissimi come il danese Kasper Asgreen, fresco vincitore dell’E3 di Harelbeke, il ceco Zdenek Stybar, il francese Florian Sénéchal, il ...

