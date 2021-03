Denise Pipitone, Chi l’ha visto: domani svolta nel caso? (Di martedì 30 marzo 2021) “A Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba. Oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone”. Chi l’ha visto, nella puntata in programma domani 31 marzo, potrebbe proporre novità eclatanti sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Tutto nasce dalla segnalazione di un’ascoltatrice, che fa riferimento alla presenza a Mosca di una ragazza, ritrovata in un campo nel 2005, che recentemente è andata in tv raccontando di essere stata rapita e di ignorare chi sia sua madre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “A Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba. Oggi ha la stessa età che avrebbe”. Chi, nella puntata in programma31 marzo, potrebbe proporre novità eclatanti suldi, la bambina scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Tutto nasce dalla segnalazione di un’ascoltatrice, che fa riferimento alla presenza a Mosca di una ragazza, ritrovata in un campo nel 2005, che recentemente è andata in tv raccontando di essere stata rapita e di ignorare chi sia sua madre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - massyscalinci : Riaprire il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone non so se sia stata una buona cosa e quella ragazza russa potre… - EdozZen : A vederle così sembrano due bambine diverse epperò il naso mi pare proprio lo stesso... Se fosse davvero Denise Pip… -