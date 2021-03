dati Covid falsati, si dimette l’assessore Razza. In un’intercettazione aveva detto: “Spalmiamo un poco i morti” (Di martedì 30 marzo 2021) “Ho chiesto al presidente Musumeci di accettare le mie dimissioni“. Così l’assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, indagato dalla Procura di Trapani nell’inchiesta sulla presunta trasmissione di dati falsi all’Iss per alterare le informazioni sul Covid. In un’intercettazione, tra le altre, l’assessore avrebbe detto a uno degli altri indagati: “Spalmiamo un poco i morti”. In precedenza il presidente della Regione Nello Musumeci, in tv a Omnibus su La7, aveva sottolineato: “Siamo stati noi a chiedere la zona rossa. E’ facile in questo momento fare ricostruzioni. Intanto abbiamo il dovere di chiederci, perché? A cosa serviva? Quale gara dovevamo vincere? Quale premio avremmo ottenuto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Ho chiesto al presidente Musumeci di accettare le mie dimissioni“. Cosìregionale alla Salute in Sicilia, Ruggero, indagato dalla Procura di Trapani nell’inchiesta sulla presunta trasmissione difalsi all’Iss per alterare le informazioni sul. In, tra le altre,avrebbea uno degli altri indagati: “un”. In precedenza il presidente della Regione Nello Musumeci, in tv a Omnibus su La7,sottolineato: “Siamo stati noi a chiedere la zona rossa. E’ facile in questo momento fare ricostruzioni. Intanto abbiamo il dovere di chiederci, perché? A cosa serviva? Quale gara dovevamo vincere? Quale premio avremmo ottenuto, ...

