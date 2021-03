Covid, tampone e quarantena anche per chi rientra dai Paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 marzo 2021 - tampone e quarantena per chi rientra dai Paesi Ue , è nell'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare stamane. Viene disposto, per gli arrivi e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 marzo 2021 -per chidaiUe , è nell'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare stamane. Viene disposto, per gli arrivi e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone… - SkyTG24 : Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra in Italia da paesi Ue - repubblica : Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue - GiaPettinelli : Covid: quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue - Sanità - - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in pa… -