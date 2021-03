Covid, Salvini: “Riaperture? Siano in decreto se dati migliorano” (Di martedì 30 marzo 2021) “Riaprire quando i dati” sull’emergenza coronavirus in Italia “lo permettono, diciamo quello che dice Draghi, non aprire in zona rossa, ma non possiamo stabilire oggi 30 marzo che per tutto aprile non si parla di Riaperture”. Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Stampa estera a Roma, smentendo posizioni diverse tra Lega e premier. “Decidere oggi – sottolinea il leghista – che se ne riparla a maggio è scientificamente sbagliato, chiediamo che nel decreto del Cdm sia inserito che se i dati migliorano dopo Pasqua, si pensi alle Riaperture”. “Se Speranza dice no ci dica in base a cosa lo dice”, continua. “Sto lavorando perché l’Italia esca dal tunnel”, sottolinea poi Salvini, tagliando corto con chi gli chiede se ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “Riaprire quando i” sull’emergenza coronavirus in Italia “lo permettono, diciamo quello che dice Draghi, non aprire in zona rossa, ma non possiamo stabilire oggi 30 marzo che per tutto aprile non si parla di”. Lo dice Matteo, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Stampa estera a Roma, smentendo posizioni diverse tra Lega e premier. “Decidere oggi – sottolinea il leghista – che se ne riparla a maggio è scientificamente sbagliato, chiediamo che neldel Cdm sia inserito che se idopo Pasqua, si pensi alle”. “Se Speranza dice no ci dica in base a cosa lo dice”, continua. “Sto lavorando perché l’Italia esca dal tunnel”, sottolinea poi, tagliando corto con chi gli chiede se ...

