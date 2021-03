Covid | ll presidente Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Ho chiesto al presidente #Musumeci di accettare le mie dimissioni'. Così l'assessore regionale alla Salute in #Sicilia, Rug… - fmarengo5912 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidente

Adnkronos

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello hanno ricevuto il vaccino anti. La vaccinazione si è svolta nell'hub della stazione Termini , a Roma. Ildel Consiglio e consorte hanno seguito il calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione ...In cento giorni un nuovostabilisce già quale direzione prenderà il suo mandato, a quali ... Per Joe Biden la risposta è stata chiara sin dal primo minuto, ed è ovviamente la lotta al. ...Il presidente siriano Bashar al Assad e la first lady Asma sono definitivamente guariti dal Covid. Hanno concluso il loro isolamento e sono tornati alle rispettive attività.Milano, 30 mar. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, 73 anni, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati contro ...