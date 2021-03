Come cambierà il tempo a inizio aprile (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Come anticipato nei precedenti editoriali ecco che gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo decisamente più stabili in Italia grazie all'alta pressione. Situazione sinottica che vede infatti un robusto anticiclone di origine africana estendersi sul Mediterraneo e sull'Europa centro-occidentale con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo poterà almeno all'inizio di aprile condizioni meteo asciutte con clima piuttosto mite e temperature anche di qualche gradi al di sopra delle medie del periodo. Nuovo peggioramento meteo in vista dopo Pasqua. Temperature in aumento Dopo diverse settimane di temperature al di sotto delle medie del periodo ecco che già nel corso dell'ultimo weekend di marzo le massime si sono riportate intorno ai +20 gradi o localmente anche poco sopra. Per buona parte della ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI -anticipato nei precedenti editoriali ecco che gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo decisamente più stabili in Italia grazie all'alta pressione. Situazione sinottica che vede infatti un robusto anticiclone di origine africana estendersi sul Mediterraneo e sull'Europa centro-occidentale con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo poterà almeno all'dicondizioni meteo asciutte con clima piuttosto mite e temperature anche di qualche gradi al di sopra delle medie del periodo. Nuovo peggioramento meteo in vista dopo Pasqua. Temperature in aumento Dopo diverse settimane di temperature al di sotto delle medie del periodo ecco che già nel corso dell'ultimo weekend di marzo le massime si sono riportate intorno ai +20 gradi o localmente anche poco sopra. Per buona parte della ...

Advertising

sulsitodisimone : Come cambierà il tempo a inizio aprile - Agenzia_Italia : Come cambierà il tempo a inizio aprile - flaeifvg : Google, come cambierà la pubblicità online senza i suoi cookie - Wired - crislomb : Quanto e come la pandemia cambierà il volto delle città (e non solo)? Dobbiamo prepararci a grandi magazzini di sto… - VillaDonatello : Come l’intelligenza artificiale cambierà la medicina [#Riscoprili] -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambierà Probabili formazioni Lituania Italia/ Diretta tv, torna titolare Immobile? ... qualche metro più avanti, ecco che Slivka sarà il trequartista, come ali invece potremmo vedere ... la maggiore curiosità sarà scoprire quanto cambierà Roberto Mancini: in porta sembra destinato alla ...

San Secondo di Asti: vita, martirologio e storia del Santo del 30 marzo Cosa cambierà Cronaca Redazione Web - 26 Mar 2021 Il Governo Drahi è già a lavoro per il nuovo Dpcm ... diede allora ordine di tornare ad Asti per vendicarsi su Calogero: qui, come per miracolo, ...

Lombardia, Piemonte in zona gialla: oggi l'ordinanza. Toscana deve aspettare Corriere della Sera ... qualche metro più avanti, ecco che Slivka sarà il trequartista,ali invece potremmo vedere ... la maggiore curiosità sarà scoprire quantoRoberto Mancini: in porta sembra destinato alla ...CosaCronaca Redazione Web - 26 Mar 2021 Il Governo Drahi è già a lavoro per il nuovo Dpcm ... diede allora ordine di tornare ad Asti per vendicarsi su Calogero: qui,per miracolo, ...