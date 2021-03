CIR | si dimette consigliere indipendente Pia Hahn Marocco

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – CIR, holding della famiglia De Benedetti quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che Piaha rassegnato, per motivipersonali, le proprie dimissioni dalla carica didi amministrazione della società con decorrenza dalla prossima assemblea degli azionisti. Piae membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Non sono previsti indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla carica.