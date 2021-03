Chi è Lorenzo Sonego: tutto sul campione di tennis italiano (Di martedì 30 marzo 2021) Lorenzo Sonego è un giocatore di tennis professionista. Nella sua carriera vanta eccezionali traguardi. Sonego ha vinto tre tornei nel circuito Challenger, tre titoli Futures e il titolo ai Campionati italiani assoluti. Inoltre ha battuto il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, stracciandolo con un punteggio da record. Scopriamo tutto sul giovane atleta. Lorenzo Sonego età peso altezza fidanzata Lorenzo è nato a Torino l’11 maggio 1995, ha dunque 25 anni. Il tennista è alto 191 cm e pesa 73 kg. Lorenzo ha ammesso che tra i suoi passatempi preferiti ama ballare e adora la musica. L’atleta ha da anni una fidanzata. Si chiama Alice e convivono. La descrive come una brava ragazza che gli dà ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021)è un giocatore diprofessionista. Nella sua carriera vanta eccezionali traguardi.ha vinto tre tornei nel circuito Challenger, tre titoli Futures e il titolo ai Campionati italiani assoluti. Inoltre ha battuto il numero uno delmondiale Novak Djokovic, stracciandolo con un punteggio da record. Scopriamosul giovane atleta.età peso altezza fidanzataè nato a Torino l’11 maggio 1995, ha dunque 25 anni. Ilta è alto 191 cm e pesa 73 kg.ha ammesso che tra i suoi passatempi preferiti ama ballare e adora la musica. L’atleta ha da anni una fidanzata. Si chiama Alice e convivono. La descrive come una brava ragazza che gli dà ...

