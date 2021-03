Caritas e Arma dei carabinieri distribuiscono il quinto paniere alimentare

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa perdurante critica situazione economica in cui si trovano tante famiglie, in seguito alle misure straordinarie prese per contrastare e contenere la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, costringe anche molte persone, soprattutto quelle più indigenti in uno stato di emergenza: non sono pochi, infatti, quelli che, non avendo nessuna entrata economica, non riescono a sostentarsi in maniera autonoma. A partire dal prossimo 31 marzo, per alleviare una situazione che per alcuni nuclei familiari sta diventando sempre più drammatica, su iniziativa dellaDiocesana, in collaborazione con il Comando Provinciale dei, si sta predisponendo la distribuzione dei generi di prima necessità a favore delle persone e dei gruppi familiari più indigenti di Benevento presso la Caserma della ...