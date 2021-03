Calcio, la fascia gettata a terra da Cristiano Ronaldo è stata messa all’asta per beneficienza (Di martedì 30 marzo 2021) E’ stata messa all’asta la fascia da capitano gettata a terra vicino alla linea laterale da Cristiano Ronaldo come reazione al gol non assegnato nel corso della partita di qualificazione ai Mondiali tra Serbia e Portogallo. Ad ottenerla, dopo che un addetto allo stadio l’aveva ritirata una volta terminata la partita, è stato un gruppo che sta cercando di raccogliere fondi per l’intervento chirurgico di un bambino serbo di 6 mesi con atrofia muscolare spinale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) E’lada capitanovicino alla linea laterale dacome reazione al gol non assegnato nel corso della partita di qualificazione ai Mondiali tra Serbia e Portogallo. Ad ottenerla, dopo che un addetto allo stadio l’aveva ritirata una volta terminata la partita, è stato un gruppo che sta cercando di raccogliere fondi per l’intervento chirurgico di un bambino serbo di 6 mesi con atrofia muscolare spinale. SportFace.

