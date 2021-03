Basta giochetti! ASPI passi subito a Cassa Depositi e Prestiti (Di martedì 30 marzo 2021) Il crollo di Ponte Morandi a Genova, con il suo tragico e indelebile carico di 43 vittime, ha scoperchiato un vaso di Pandora di mala gestione e speculazione ai danni dei cittadini. Le concessioni autostradali gestite non nell’interesse del Paese e di chi circola su ponti e viadotti, ma con l’obiettivo prioritario di intascare lauti dividendi. La manutenzione dell’infrastruttura era un costo da evitare e non un investimento indispensabile. Come se la sicurezza di automobilisti e autotrasportatori non fosse l’obiettivo principale del lavoro di un concessionario. Le indagini della magistratura, compresa quella più recente, hanno portato alla luce un quadro inquietante. E se per le responsabilità penali la giustizia farà il suo corso, per lo Stato quello che è emerso è abBastanza per pretendere che il sistema delle concessioni cambi radicalmente e che ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 30 marzo 2021) Il crollo di Ponte Morandi a Genova, con il suo tragico e indelebile carico di 43 vittime, ha scoperchiato un vaso di Pandora di mala gestione e speculazione ai danni dei cittadini. Le concessioni autostradali gestite non nell’interesse del Paese e di chi circola su ponti e viadotti, ma con l’obiettivo prioritario di intascare lauti dividendi. La manutenzione dell’infrastruttura era un costo da evitare e non un investimento indispensabile. Come se la sicurezza di automobilisti e autotrasportatori non fosse l’obiettivo principale del lavoro di un concessionario. Le indagini della magistratura, compresa quella più recente, hanno portato alla luce un quadro inquietante. E se per le responsabilità penali la giustizia farà il suo corso, per lo Stato quello che è emerso è abnza per pretendere che il sistema delle concessioni cambi radicalmente e che ...

Il Comitato Ferrovie Locali sulla Cuneo-Nizza: "Fate presto, basta giochetti!" IdeaWebTv Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, il comitato: "Fate presto, basta giochetti!" Il comitato ferrovie locali esprime "sconcerto" per l'esito della "passerella" del viceministro e dei vertici di Anas di lunedì a Limone Piemonte: "Quando verrà il tempo delle azioni concrete" ...

Il Comitato Ferrovie Locali sulla Cuneo-Nizza: “Fate presto, basta giochetti!” Il comitato ferrovie locali esprime sconcerto per l’esito della “passerella” del vice ministro e dei vertici di ANAS lo scorso lunedì a Limone Piemonte e si chiede quando verrà il tempo delle azioni c ...

Il comitato ferrovie locali esprime "sconcerto" per l'esito della "passerella" del viceministro e dei vertici di Anas di lunedì a Limone Piemonte: "Quando verrà il tempo delle azioni concrete" ...Il comitato ferrovie locali esprime sconcerto per l’esito della “passerella” del vice ministro e dei vertici di ANAS lo scorso lunedì a Limone Piemonte e si chiede quando verrà il tempo delle azioni c ...