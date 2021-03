Anche la bocca è una via di ingresso del coronavirus (no, ancora non lo sapevamo con certezza) (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Mohamed Hassan via Pixabay)Che il coronavirus sia presente nella saliva lo sappiamo bene e una prova ci arriva per esempio dal fatto che i test salivari sono spesso accurati tanto quanto il tampone naso-faringeo. Per questo proprio per proteggere noi stessi e gli altri usiamo le mascherine e teniamo le distanze. Quello che è meno noto è se Anche la bocca, o solo il naso, sia una via di ingresso del coronavirus, con cui il patogeno può diffondersi Anche ai polmoni e alle alte vie respiratorie oppure se la bocca e la saliva siano principalmente un punto di arrivo del virus proveniente da naso e altri organi respiratori. A chiederselo è un gruppo internazionale, sostenuto dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi, che mostra e conferma che ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Mohamed Hassan via Pixabay)Che ilsia presente nella saliva lo sappiamo bene e una prova ci arriva per esempio dal fatto che i test salivari sono spesso accurati tanto quanto il tampone naso-faringeo. Per questo proprio per proteggere noi stessi e gli altri usiamo le mascherine e teniamo le distanze. Quello che è meno noto è sela, o solo il naso, sia una via didel, con cui il patogeno può diffondersiai polmoni e alle alte vie respiratorie oppure se lae la saliva siano principalmente un punto di arrivo del virus proveniente da naso e altri organi respiratori. A chiederselo è un gruppo internazionale, sostenuto dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi, che mostra e conferma che ...

