Al Bearzi aperti i laboratori gratuiti

Leggi su udine20

(Di martedì 30 marzo 2021) In partenza presso la sede CNOS FAPvia Don Bosco, 2 – Udine i seguentia lavoratori e non che abbiano compiuto i 18 anni di età. Tutti isi terranno ON LINE utilizzando la piattaforma MEET IL LAVORO DI SQUADRA PER DIVIDERE I COMPITI E MOLTIPLICARE I SUCCESS CORSO ON LINE incontri bisettimanali: martedì 04/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 giovedì 06/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 martedì 11/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 giovedì 13/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 PIANIFICAZIONE DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO CORSO ON LINE incontri bisettimanali: lunedì 10/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 mercoledì 12/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 lunedì 17/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30 mercoledì 19/05/2021 dalle 17.30 alle ...