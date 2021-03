Vaccini over 70: ecco come funziona nella varie regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) In molte regioni sono partiti i Vaccini anche per gli over 70, vediamo di quali regioni si tratta e come prenotare Prosegue, seppure estremamente a rilento la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus. Adesso è il momento degli over 70, vediamo regione per regione quale è la procedura per effettuare la prenotazione e quindi accedere alla somministrazione del vaccino. Leggi anche -> Vaccini: Johnson & Johnson arriverà in Italia il 16 aprile Le procedure per gli over 70 nella varie regioni Nel Lazio le prenotazioni per gli over 70 sono aperte. Per effettuare la prenotazione è necessario andare sul sito Prenota Vaccino Covid-19 e scegliere il luogo dove si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) In moltesono partiti ianche per gli70, vediamo di qualisi tratta eprenotare Prosegue, seppure estremamente a rilento la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus. Adesso è il momento degli70, vediamo regione per regione quale è la procedura per effettuare la prenotazione e quindi accedere alla somministrazione del vaccino. Leggi anche ->: Johnson & Johnson arriverà in Italia il 16 aprile Le procedure per gli70Nel Lazio le prenotazioni per gli70 sono aperte. Per effettuare la prenotazione è necessario andare sul sito Prenota Vaccino Covid-19 e scegliere il luogo dove si ...

