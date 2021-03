Steven Yeun, da «The Walking Dead» alla nomination Oscar per «Minari» (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche per Steven Yeun la corsa agli Oscar 2021 rappresenta un primato. L’attore, infatti, è protagonista di Minari, la pellicola scritta e diretta Lee Isaac Chung, tra i titoli che vantano sei candidature ai premi dell’Academy. Tra le nomination, c’è anche quella di Steven Yeun come Miglior attore protagonista: una candidatura che segna già una vittoria importante nella storia degli Oscar, poiché Yeun è il primo americano di origine asiatica a gareggiare nella suddetta categoria. Mai come quest’anno i premi dell’Academy sono all’insegna dell’inclusività: due donne – Chloé Zhao per Nomadland ed Emerald Fennell per Promising Young Woman – sono candidate contemporaneamente all'Oscar come Miglior regista, mentre in lizza ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche perla corsa agli2021 rappresenta un primato. L’attore, infatti, è protagonista di, la pellicola scritta e diretta Lee Isaac Chung, tra i titoli che vantano sei candidature ai premi dell’Academy. Tra le, c’è anche quella dicome Miglior attore protagonista: una candidatura che segna già una vittoria importante nella storia degli, poichéè il primo americano di origine asiatica a gareggiare nella suddetta categoria. Mai come quest’anno i premi dell’Academy sono all’insegna dell’inclusività: due donne – Chloé Zhao per Nomadland ed Emerald Fennell per Promising Young Woman – sono candidate contemporaneamente all'come Miglior regista, mentre in lizza ...

