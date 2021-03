Stella Rossa-Milano | l’AX cerca la reazione dopo due sconfitte consecutive

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sprint finale nella regular season di Eurolega perche affronta due trasferte nelle ultime tre giornate e la prima è sul parquet della. Perl’obiettivole duecontro Barcellona e Baskonia è una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica playoff visto che a 19-12 manca poco per arrivare ai InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il problema? Contro la, nell epoca dell Eurolega moderna, l Olimpia non ha mai vinto . Il conto parla chiaro: 6 partite, 6 sconfitte , quattro al Forum e due in Serbia.