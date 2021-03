Sonego-Galan in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) L’italiano Lorenzo Sonego dovrà vedersela con il colombiano Daniel Galan, in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Dopo il successo al debutto contro Fratangelo, il tennista azzurro proverà a ripetersi contro il numero 113 del mondo. I favori del pronostico sono dalla sua parte, ma è categoricamente vietato sottovalutare il sudamericano, già capace di sconfiggere Seyboth Wild e, soprattutto, De Minaur. La disputa si svolgerà lunedì 29 marzo, come quinto incontro sul campo Butch Buchholz a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Karatsev-Korda). La diretta televisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento americano e, inoltre, ne propone i live streaming mediante la ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) L’italiano Lorenzodovrà vedersela con il colombiano Daniel, in occasione del terzo turno deldi. Dopo il successo al debutto contro Fratangelo, il tennista azzurro proverà a ripetersi contro il numero 113 del mondo. I favori del pronostico sono dalla sua parte, ma è categoricamente vietato sottovalutare il sudamericano, già capace di sconfiggere Seyboth Wild e, soprattutto, De Minaur. La disputa si svolgerà lunedì 29 marzo, come quinto incontro sul campo Butch Buchholz a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Karatsev-Korda). Latelevisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento americano e, inoltre, ne propone i livemediante la ...

