Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: appena colta da un incidente (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso è stata colta da un incidente. Scopriamo cosa le è successo e come sta. Fan preoccupati. Pomeriggio Cinque è l’imperdibile programma condotto da Barbara D’Urso. Quest’oggi in collegamento da casa è apparso Gianni Morandi, il quale ultimamente aveva suscitato la preoccupazione dei fan poiché aveva riportato delle gravi ustioni alle Leggi su youmovies (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aè statada un. Scopriamo cosa le è successo e come sta. Fan preoccupati.è l’imperdibile programma condotto da. Quest’oggi in collegamento da casa è apparso Gianni Morandi, il quale ultimamente aveva suscitato la preoccupazione dei fan poiché aveva riportato delle gravi ustioni alle

Advertising

emergenzavvf : #Incendio nel Parco delle Groane, in fiamme 40.000 metri quadri di bosco: cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavo… - RaynOwO : RT @acciodiangelo: il fatto che ci sia chiaro mi manda in bestia credevo fossero le tre e invece sono le cinque mi sembra di avere tantissi… - acciodiangelo : il fatto che ci sia chiaro mi manda in bestia credevo fossero le tre e invece sono le cinque mi sembra di avere tan… - Fr4nkj : Oggi pomeriggio cinque call di cui due sovrapposte, collega propone di collegarsi ad una da cellulare e seguire con… - SettenewsWeb : Una “Cinque Mulini” per le “gazzelle nere” dell’Etiopia, quella che si è corsa ieri pomeriggio, domenica 28 marzo,… -