Perché si parla di Houseparty per la maxi rissa di ieri a Fiumicino (Di lunedì 29 marzo 2021) Almeno 20 persona in una strada di Fiumicino. Alla fine, il bilancio – che sarebbe potuto essere anche più grave – parla di un 18enne accoltellato e di quattro persone denunciate, con le accuse di rissa in concorso e, per l'aggressore, anche lesioni aggravate. Il tutto sarebbe partito da una piattaforma di social networking che ha iniziato a conoscere i suoi splendori nel 2017: si tratta di Houseparty, un luogo virtuale in cui i ragazzi si incontrano in stanze di otto persone, dove si parla senza filtri e dove si può giocare insieme a Fortnite. LEGGI ANCHE > Chiedimelo su Tellonym PARTE 1 Houseparty, cos'è la piattaforma dove sarebbe nata la rissa di Fiumicino Secondo chi indaga, le motivazioni della rissa sarebbero da ricercare ...

