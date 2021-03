Morcheeba The Moon, nuovo singolo (Di martedì 30 marzo 2021) Una celebrazione della speranza e del coraggio di andare avanti: i Morcheeba hanno un album in cantiere e lo annunciano con il nuovo singolo, The Moon. Morcheeba: arriva The Moon? Arriverà a maggio il nuovo album dei Morcheeba ma Skye Edwards e i ragazzi non stanno con le mani in mano: ecco quindi il nuovo singolo del trio, The Moon. Si tratta di una cover, scritta originariamente dalla compositrice croata Irena Žili?. Il loro incontro, frutto di un suo sodalizio artistico con il membro della band Ross Godfrey durante una performance a Zagabria, ha permesso loro di ottenere i permessi per riprodurla. Tutta farina del loro sacco, tuttavia, il verso finale, scritto da Skye Edwards in aggiunta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Una celebrazione della speranza e del coraggio di andare avanti: ihanno un album in cantiere e lo annunciano con il, The: arriva The? Arriverà a maggio ilalbum deima Skye Edwards e i ragazzi non stanno con le mani in mano: ecco quindi ildel trio, The. Si tratta di una cover, scritta originariamente dalla compositrice croata Irena Žili?. Il loro incontro, frutto di un suo sodalizio artistico con il membro della band Ross Godfrey durante una performance a Zagabria, ha permesso loro di ottenere i permessi per riprodurla. Tutta farina del loro sacco, tuttavia, il verso finale, scritto da Skye Edwards in aggiunta ...

Advertising

Steven18966287 : Sto ascoltando i Morcheeba - The Sea sull'app iPhone di Radio Music Free! - CherryPress2 : Morcheeba: il nuovo singolo 'The Moon' - BScardilli : Morcheeba: il nuovo singolo 'The Moon' - RadioEasyeItaly : Morcheeba presentano The Moon, il terzo singolo - DietrolaNotizia : Morcheeba presentano il singolo 'The Moon' -