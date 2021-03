Monster Hunter Rise giocato ora in diretta!

(Di lunedì 29 marzo 2021)è approdato su Nintendo Switch da pochi giorni riscuotendo un ottimo successo. Recenti dati condivisi da Capcom, hanno svelato che in soli 3 giorni il titolo è riuscito a distribuire ben 4 milioni di copie. In questo momento, siamo in diretta proprio con l'esclusiva Switch, per scoprire insieme a voi questo nuovo capitolo dell'amata serie. Leggi altro...

Marzo non è stato particolarmente scoppiettante per quanto riguarda le uscite videoludiche, anche se all'appello non sono mancati prodotti interessanti tra cui Rise per Switch, premiato con un 9 nella nostra recensione. Come aspettarci invece ad aprile? L'elenco dei titoli in uscita è senza dubbio interessante e ad aprire le danze sarà il... Settimana scorsa abbiamo assistito al lancio del nuovo Rise, una saga che per i propri appassionati è ormai diventata una vera e propria istituzione. Dopo un capitolo come World, che è tornato ad affacciarsi ad un pubblico ben più ampio,... Il nuovo Action RPG di Capcom debutta su Nintendo Switch, con già 4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.