Mondiali 2022 | l’arbitro Makkelie | “Gol fantasma di Ronaldo? Mi sono scusato col Portogallo”

"Secondo quella che è la politica della Fifa, l'unica cosa che posso dire è che mi sono scusato col ct Fernando Santos e con la nazionale portoghese per quello che è successo". Queste le dichiarazioni dell'arbitro Danny Makkelie, ai microfoni "A Bola", a proposito dell'episodio del gol fantasma di Cristiano Ronaldo non convalidato nel finale di Serbia-Portogallo 2-2. A Belgrado la palla aveva varcato la linea di porta ma, senza l'ausilio di Var e goal-line technology, il direttore di gara olandese ha fatto proseguire. "Noi arbitri lavoriamo sempre duramente per prendere le decisioni giuste – ha aggiunto Makkelie – Quando siamo al centro dalla notizia per questi episodi, non possiamo essere soddisfatti", ha concluso. SportFace.

