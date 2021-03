Milan, Rebic: squalifica ridotta a una giornata (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - La Corte Sportiva d'Appello ha ridotto da due a una le giornate di squalifica di Ante Rebic , accogliendo quindi il ricorso del Milan . Il giocatore era stato espulso in occasione dell'incontro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - La Corte Sportiva d'Appello ha ridotto da due a una le giornate didi Ante, accogliendo quindi il ricorso del. Il giocatore era stato espulso in occasione dell'incontro ...

