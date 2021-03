Advertising

sportli26181512 : Luis Enrique attacca la Georgia: 'Pochi palloni e sgonfi': Le parole del ct della Spagna dopo la vittoria a Tbilisi… - Mediagol : #Video Georgia-Spagna, Dani Olmo salva Luis Enrique: 'Un gol di emozione pura, ecco a chi lo dedico' - CalcioNews24 : Spagna, Luis Enrique non soddisfatto: «Georgia? Ci siamo tolti un peso» - infoitsport : Spagna, vittoria sofferta con la Georgia. Luis Enrique: 'Credo che la squadra si sia tolta un peso' - infoitsport : Spagna, Luis Enrique non soddisfatto: «Georgia? Ci siamo tolti un peso» -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique

Come racconta As, al 23' minuto di gioco è toccato addirittura allo stessosostituirsi ai raccattapalle e recuperare il pallone fuori dal terreno di gioco. Furiaper i ...Sorpresa in Armenia, dove i padroni di casa battono l'Islanda per 2 - 0, mentre la Spagna dei giovani, con Pedri , Bryan Gil e Pedro Porro schierati danella formazione di partenza, ...TORINO - Dopo il deludente pari con la Grecia, la Spagna ha vinto 2-1 in Georgia nel secondo turno delle qualificazioni per il Mondiale 2022. Dopo la vittoria, Lui Enrique ha denunciato in conferenza ...Luis Enrique ha esordito in conferenza stampa dicendo che " la palla rimbalzava come un coniglio " e le cattive condizioni dell'erba hanno reso difficile raggiungere l'area di rigore della Georgia. Il ...