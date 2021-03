L’altolà del parrocco arcobaleno: «Non benedico gli ulivi, se non posso consacrare le coppie gay» (Di lunedì 29 marzo 2021) Parroco arcobaleno si ammutina e lascia i fedeli increduli. Si rifiuta di benedire gli ulivi nella Domenica delle Palme per solidarietà con i gay. Che, a suo dire, sarebbero discriminati dall’ortodossia vaticana. Parroco arcobaleno non benedice gli ulivi “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Così il parroco di Bonassola (in provincia di La Spezia), Giulio Mignani, protagonista nella provocazione che ha suscitato polemiche e sconcerto. La mancata benedizione dei ramoscelli di ulivo è una ‘dichiarazione di guerra’ al documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. “Se non posso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Parrocosi ammutina e lascia i fedeli increduli. Si rifiuta di benedire glinella Domenica delle Palme per solidarietà con i gay. Che, a suo dire, sarebbero discriminati dall’ortodossia vaticana. Parroconon benedice gli“Se nonbenedire leformate da persone dello stesso sesso, allora nonneppure palme e ramoscelli d’olivo”. Così il parroco di Bonassola (in provincia di La Spezia), Giulio Mignani, protagonista nella provocazione che ha suscitato polemiche e sconcerto. La mancata benedizione dei ramoscelli di ulivo è una ‘dichiarazione di guerra’ al documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni diomosessuali. “Se non...

