La Miwa Energia piazza un altro colpo di mercato | preso il puteolano Errico

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – All’indomani della grande ed ennesima vittoria in quel di Reggio Calabria a tenere banco è la notizia dell’ultimo ingaggio della società beneventana. Arriva alla corte di Coach Annecchiarico Salvatore Francesco, ala grande ex Pozzuoli per una vita, classe ’90 e 198cm. Negli ultimi dodici anni il nuovo quattro sannita, proveniente da una famiglia dalla grande tradizione cestistica, ha giocato undici stagioni a Pozzuoli ed una a Monte di Procida ma soprattutto porta a Benevento l’esperienza dell’ultimo biennio in serie B. Ala grande dalla grande tecnica e dal notevole spessore atletico,può ricoprire anche il ruolo di ala piccola ed all’occorrenza di centro dando così al tecnico dei cinghiali ulteriori soluzioni per il prosieguo del campionato.si allenerà già da questa ...

Lacommette il grave errore di volersi imporre da subito ma subisce l'impeto dei padroni di casa che chiudono sul 23 - 13. Occhio al tabellone, attimo di riflessione e i blu di Coach ...Benevento . Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania - Calabria in cui lasarà ospite della VIS Reggio Calabria. Roster al completo ed entusiasmo come al solito alle stelle per la società del Presidente Zullo che in pieno stileha organizzato al ...Benevento – All’indomani della grande ed ennesima vittoria in quel di Reggio Calabria a tenere banco è la notizia dell’ultimo ingaggio della società beneventana. Arriva alla corte di Coach Annecchiari ...Inizio da brividi per la Miwa Energia Cestistica Benevento ma finale col botto, come ci ha abituati, con il risultato di 58-69 che sorride ai cinghiali sanniti. Di scena ieri sera a ...